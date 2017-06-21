قدم الإعلامي ردة الحارثي اعتذاره لجماهير نادي الهلال إثر الإساءة التي وجهها لهم في وقت سابق، وتعهد بإغلاق حسابه على موقع “تويتر”، فيما أعلنت إدارة النادي تنازلها عن الدعوى التي رفعتها ضده.
وأظهر مقطع فيديو الإعلامي الحارثي في مقر نادي الهلال، حيث اعتذر للجماهير الهلالية، وقدم شكره لرئيس النادي الأمير نواف بن سعد على تفهم وضعه الصحي والتنازل عن القضية المرفوعة ضده، متعهداً بإغلاق حسابه على “تويتر” وعدم التطرق لأي مواضيع رياضية عبر أي حسابات أخرى مستقبلاً.
من جانبه، أعلن نادي الهلال عبر بيان رسمي قبوله اعتذار الإعلامي ردة الحارثي بعد قدومه لمقر النادي أمس (الثلاثاء)، ورحب بتعهده إغلاق حسابه في “تويتر” خلال 3 أيام –وفق البيان-، مثمناً الدور الكبير الذي بذله عضو مجلس الإدارة ثامر الجاسر والمحامي مشعل آل الشيخ في كل القضايا القانونية التي تخص النادي.
يذكر أن ردة الحارثي قد هاجم جماهير نادي الهلال ووجه لها إساءات قبل عامين على حسابه في “تويتر”، واتهمها بنشر الفساد والفتنة، وأنه لا فرق بينها وبين إيران وإسرائيل.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج