وجه الإعلامى المصري، خالد الغندور، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، انتقادات حادة إلى إدارة نادي الاتحاد السعودي، وذلك بسبب عدم حسمهم حتى الآن لصفقة استعارة أو شراء اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”؛ رغم ما قدمه من مستويات رائعة مع العميد خلال الموسم الماضي.
وقال الغندور لإدارة الاتحاد في تصريحات إذاعية: “اعتبروا كهربا برازيلي وإسمه كهرابينهو، إزاي لاعب حاسم وأفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي وسجل هدف الفوز بكأس ولى العهد السعودى الغائب منذ 13 عاما”.
وأضاف: “العرض المالى المعروض على الزمالك هزيل مقارنة بالمبالغ المالية التى تدفعها الأندية السعودية فى لاعبين أجانب لا طائل منهم”.
وأكمل: “مصلحة كهربا فى الرحيل عن الزمالك خاصة أنه سيحصل على مليون دولار إلى 18 مليون جنيه مصرى وليس 5 ملايين لو بقى فى الزمالك بجانب تألقه الكبير فى الموسم الماضى مع عميد الأندية السعودية”.
وكان كهربا قد انتقل لصفوف الاتحاد مطلع موسم الماضي 2016-2017 على سبيل الإعارة من نادي الزمالك في صفقة قدرت بمليون و200 ألف دولار، وقدم اللاعب مستويات مميزة نالت إعجاب الجماهير الاتحادية، حيث سجل 16 هدف في بطولة الدوري، وصنع 3 أهداف، وتصدر قائمة هدافي الفريق، كذلك تُوج ببطولة كأس ولي العهد وأحرز هدف الفوز على النصر في المباراة النهائية.
وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج