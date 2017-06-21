أكد لطفي زروق وكيل أعمال نجم منتخب تونس ولاعب فريق لخويا القطري يوسف المساكني أن هناك عرض رسمي وجاد من فريق أوساسونا الاسباني للحصول على خدمات المساكني خلال الفترة القادمة . وأضاف زروق خلال حديثة مع الصحف التونسية ان فريق الترجي الرياضي يسعى للحصول على المساكني بنظام الاعارة المؤقتة و لكن الأخير لا يفكر بالعودة لتونس خلال الفترة الحالية .
أما في خصوص اهتمام الفرق السعودية بخدمات الحصول على اللاعب التونسي فأكد أن بأن احتراف المساكني في أحد الفرق السعودية أمر مستبعد حالياً .
الجدير بالذكر ان نادي لخويا القطري قد حدد سعر الحصول على البطاقة الدولية للمساكني وبمبلغ وقدرة 5 مليون يورو ” أي ما يعادل 21 مليون ريال سعودي ” وهي الحصة المالية للنادي القطري من عملية فك إرتباط العقد من خلال بيع البطاقة الدولية لأي ناد يرغب به خلال الفترة القادمة .وفق “النادى”.
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