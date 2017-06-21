أعلن نادي الظفرة عن منحه اللاعب السوري عمر خربين مهلة حتى نهاية الأسبوع ليدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يربطه مع النادي، حتى يتمكن من الرحيل إلى الهلال السعودي.
وذكر الظفرة على تويتر أن شركة الكرة بالنادي منحت اللاعب فرصة حتى نهاية الأسبوع لدفع الشرط الجزائي في حالة عدم رغبته بالاستمرار.
وكان عمر خربين خاطب نادي الظفرة رسمياً وطلب تفعيل بند فسخ العقد مع النادي ونيته دفع الشرط الجزائي حتى يصبح لاعب حر وينتقل إلى نادي الهلال السعودي.وفق “أخبار 24”.
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