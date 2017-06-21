باتت مفاوضات إدارة الهلال مع نظيرتها في نادي الفتح متوقفة ومتعثرة وهي التي لم تدم طويلا بعد أن طلبت إدارة نادي الفتح زيادة العرض الهلالي الذي تم تقديمه من إدارة الأمير نواف بن سعد لكسب خدمات المدافع علي البليهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ، حيث تقدمت إدارة نادي الهلال بمبلغ قدره 3 ملايين ريال لصالح نادي الفتح إلا ان النادي النموذجي رفض العرض ولم يرفض فكرة الانتقال أو التنازل عن لاعبه علي البليهي .
حيث طالبت الإدارة الفتحاوية برئاسة أحمد الراشد برفع المبلغ الهلالي إلى أكثر من 5 مليون ريال للتنازل عن اللاعب الذي تم تصنيفه كأكثر لاعب سعودي قطعا للكرات في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بافتكاكه 91 كرة على صعيد الدوري على الرغم من أن شبح الهبوط كان يهدد الفريق النموذجي طوال الموسم ، الإدارة الهلالية لم تجدد مفاوضاتها وتوقفت عن اتصالاتها بالإدارة الفتحاوية إلى أجل غير محدد، وذلك لدراسة ملف ضفقة المدافع المحلي الذي سيدخل قائمة الفريق الهلالي للموسم المقبل .
وعلى صعيد آخر وصل مساء اليوم الثلاثاء المحترف السوري عمر خربين إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض بعد أن تأكدت عودته مرة أخرى لتمثيل الزعيم الآسيوي ، حيث حضر خربين لاستكمال إجراءات انتقاله وبشكل كامل لنادي الهلال واستلام الجدول التحضيري للفريق الهلالي هذا الصيف استعدادا للموسم المقبل ، على أن يتم التوقيع وبشكل رسمي فور إنهاء الصفقة ودفع كامل المبلغ لإدارة الظفرة في الأيام القليلة المقبلة وفق “الرياض”.
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