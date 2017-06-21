فوجئ متابعو قناة mbc على “رسيفر بي إن سبورت” أمس بأن إدارة قنوات بي إن سبورت (bein sport) القطرية حذفت قناة (mbc) من قائمة محطاتها بلا سابق إنذار وذلك بعد حلقة “سيلفي” التي عُرضت تحت عنوان “الموذي”، وتناولت الدور القطري في إيذاء دول الخليج والدول العربية، ودعم الجماعات الإرهابية.وفق “عين اليوم”.
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“بي إن سبورت” تحذف قناة “mbc” بعد سيلفي
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