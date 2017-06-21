أعرب المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، المدير الفني الجديد لنادي النصر، عن سعادته البالغة بتواجده في السعودية، وتدريب فريق كبير مثل النصر، مؤكداً أنه يتطلع لإسعاد جماهير الفريق، وتحقيق البطولات خلال الموسم المقبل.
تصريحات المدرب غوميز جاءت عقب وصوله إلى السعودية، للتوقيع على عقد تدريبه لنادي النصر لمدة موسم واحد، قابل للتجديد لموسم آخر.
واجتمع المدرب البرازيلي مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وتم بحث احتياجات الفريق، خصوصاً موضوع تحديد اللاعبين الأجانب، حيث عرض عليه كحيلان تقريراً مفصلاً أعد من قبل اللجنة الفنية بقيادة صالح المطلق.
وفق “المواطن”.
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