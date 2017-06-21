أكد الحارس الدولي السابق للمنتخب العراقي، نور صبري، أنه يتشرف باللعب مع نادي النصر السعودي، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح المجال أمام أندية دوري جميل للاستعانة بخدمات الحارس المحترف، مُشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود مفاوضات رسمية مع إدارة العالمي للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.
وأوردت صحف ومواقع عراقية تصريحات الحارس، حيث قال: “بصراحة لا توجد مفاوضات بشكل رسمي من جانب إدارة نادي النصر السعودي كما أشيع مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام”.
وأضاف: “على الجميع أن يستقي المعلومة الأكيدة من خلال المصادر الرسمية لتجنب إدخال الجماهير الرياضية في وضع ضبابي لا يعرف من خلاله صحة المعلومة من عدمها”.
وأوضح أن البعض فهم تصريحاته بشكل غير صحيح، والتي جاءت في برنامج رياضي على قناة العربية، حيث تلقى سؤالاً حول النادي السعودي الذي يميل للانتقال إلى صفوفه، فأجاب بأنه النصر، وأنه سيرحب كثيراً باللعب معه كونه نادياً كبيراً وجماهيرياً وله تاريخ مميز.وفق “المواطن”.
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