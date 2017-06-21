بايع الأمير محمد بن نايف اليوم “الأربعاء” في قصر الصفا بمكة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.
وأظهر مقطع فيديو الأمير محمد بن نايف أثناء مبايعته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيا له بالتوفيق في مهمته الجديدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا له.وفق “أخبار 24”.
فيديو : الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يبايع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في قصر الصفا بمكة. pic.twitter.com/wbSJAv0gsg
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٢١ يونيو، ٢٠١٧
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