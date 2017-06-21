أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية بتعيين 5 مستشارين بالديوان الملكي.
وجاءت الأوامر كما يلي:
– تعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
– تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.وفق “أخبار 24”.
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