أعلن مركز الفلك الدولي أنه من المرجح أن يعلن معظم الدول الإسلامية أن يوم الأحد المقبل هو غرة شهر شوال (أول أيام عيد الفطر المبارك)، محدداً الأماكن التي يمكن فيها رؤية الهلال بالعين المجردة يوم السبت المقبل، وأن المملكة ليست من ضمنها.
وأوضح المركز أن رؤية هلال شوال ممكنة في بعض الدول الإسلامية من خلال التليسكوب؛ حيث سيحدث يوم السبت اقتران القمر قبل غروب الشمس وسيغيب القمر بعد غروب الشمس، وفي هذه الحالة لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي، مشيراً إلى أن الدول التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية، غالباً ستعلن أن عيد الفطر يبدأ يوم الإثنين المقبل.
وأضاف أن رؤية هلال شوال بالعين المجردة ممكنة بسهولة في المحيط الهادي وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهندي وأجزاء من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، مبيناً أن المملكة ومصر والإمارات والأردن لا يمكن رؤية الهلال فيها من خلال العين المجردة أو التليسكوب، أما في السودان والمغرب فيمكن رؤيته بالتليسكوب فقط.وفق “أخبار 24”.
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