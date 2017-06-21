كشف الراصد الجوي، علي مشهور، الأسباب المناخية التي أدت لتأخر موسم الغبرة هذا العام عن موعده في كل عام على غرب وجنوب المملكة، وتوقع مدة استمراره.
وأوضح مشهور أن موسم الغبرة تأخر؛ بسبب ضعف الضغط الجوي المرتفع شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والذي يقابله دائماً انخفاض للضغط جنوب الجزيرة العربية، وهو الذي يسبب نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار.
وأضاف، وفقًا لـ “سبق”، أن الموعد المتوقع سابقًا لبداية نشاط موسم الغبرة حسب النماذج العددية كان يوم 16 يونيو، أي قبل 4 أيام، إلا أن الموعد الجديد المتوقع لحدوثه، حسب آخر مراجعة لخرائط الضغط الجوي، أصبح من يوم 25 يونيو الجاري.
وأشار إلى أن نشاط موسم الغبرة يبدأ على سواحل تهامة من جدة شمالاً وصولاً إلى جازان واليمن جنوباً، وهناك عامل آخر مساعد في كثافة الغبار خلال موسم الغبرة، وهو تحرك الكتلة الغبارية الموسمية من شرق السودان، ليستمر إلى منتصف أغسطس، والمدة المتوقعة لهذا العام ما بين 40 -45 يومًا تقريبًا.
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