ضبطت وزارة التجارة والاستثمار منتجات ألبان عليها تاريخ إنتاج مستقبلي، خلال جولاتها التفتيشية أمس (الثلاثاء) على المحال التجارية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية.
ونشرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” عبوة لأحد منتجات الألبان مدون عليها تاريخ اليوم، رغم أنها عرضت في الأسواق يوم أمس.
وأكدت وزارة التجارة أنها استدعت الشركة المنتجة للعبوة ومالك المحل التجاري لإكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة وفق “أخبار 24”.
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