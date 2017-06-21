دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالله بن بندر، بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة، أمس الثلاثاء، مُسْتَشْفَى الحرم للطوارئ، بسعة 50 سريراً، 10 منها للعناية المركزة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة.
ويقدم المستشفى، الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، أمام باب الملك عبدالله، الخدمات الطبية العاجلة لمرتادي المسجد الحرام من زوار ومعتمرين وحجاج، حيث تم توفير طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الساعة، يقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة؛ من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة، خُصُوصَاً منطقة الحرم المركزية.وفق “تواصل”.
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