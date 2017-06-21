في بادره من مجلس إدارة نادي السد وفي سياق الشراكه المجتمعية التي وقعت قبل فترة قليله حيث أعلن النادي عن الدعم المادي لحفل المعايدة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنعجان
حيث سيقام الحفل ثالث أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨ هـ بجانب ملعب نادي السد لكرة الطائرة
كما سلم الشيك أمين الصندوق للنادي الأستاذ / عبدالله بن عتيق الطليان وذلك بحضور رجل الأعمال الأستاذ / إبراهيم بن حمد الطليان كما تسلم الشيك من عضو مجلس لجنة التنمية الاجتماعية بنعجان الأستاذ / تركي بن صالح الشعيل
حيث أعرب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الطليان بأن هذا الدعم يأتي في ضل إستمرار وخدمة الأهالي .
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