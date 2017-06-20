أكد أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان الزهراني، أن التجمعات أثناء مواكب العزاء أو مناسبات الزواج ليست سبباً في وقوع الحوادث المرورية.
وأوضح الزهراني، وفقاً لـ”الوطن”، أن إغلاق مواكب العزاء ومناسبات الزواج للطرق لا يتجاوز 20 دقيقة، فلا يمكن أن تتحمل مسؤولية وقوع الحوادث المرورية، عازياً وقوع الحوادث المرورية إلى ازدحام الطرقات في ساعات الذروة خاصة في شهر رمضان، كون السائقين يزيدون السرعة كلما اقترب وقت الأذان.
كما أشار إلى أن تجمهر المارة أثناء أداء رجال المرور أو “نجم” لعملهم يعرقل معالجة الحادث ويتسبب في حوادث جديدة، داعياً الناس إلى عدم التجمهر أثناء الحوادث.
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