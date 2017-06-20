نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجود أي نسب تستقطعها القنوات الفضائية نظير الحملات الإعلانية الخاصة بالتبرعات للأوقاف.
وأوضحت الوزارة رداً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نسب مستقطعة من الحملات الإعلانية للجمعيات الخيرية لصالح القنوات، أنه يتم بعد أخذ موافقة الوزارة، الاتفاق بين الجمعية الخيرية والقناة الفضائية على مبلغ محدد يوازي ساعات البث ونشرات الدعاية والإعلان وغيرها، وفق عقد مبرم بين الطرفين.
وأشارت إلى أن ما يتعلق بالنسب المستقطعة لرسائل التبرعات من قبل شركات الاتصالات، فإن النسب التي ذكرت وتداولت غير صحيحة ومبالغ فيها.
وقالت إن ما تحصل عليه شركات الاتصالات بالإضافة إلى الجهات المشغلة هي مقابل رسوم تكلفة خدماتها، وهي في حدود نسبة 20%، ويذهب باقي المبلغ المتبرع به إلى الجمعية الخيرية المستفيدة، لإيصالها للمستفيدين من خدمات الجمعية.
ولفتت إلى أن شركة الاتصالات السعودية تنازلت عن رسوم الخدمة كاملة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن شراكتها مع الوزارة.
وأكدت أنها تعكف حالياً على إعادة دراسة رسوم الخدمات التي تقدم من قبل شركات الاتصالات وغيرها لحصول الجمعيات الخيرية على أعلى عائد ممكن من التبرعات.
وكان الفنان فايز المالكي المهتم بالأعمال الإنسانية دعا إلى عدم التبرع للجمعيات والأوقاف التي تبث إعلاناتها عبر القنوات الفضائية؛ نظراً لأن هذه التبرعات لا تذهب للمحتاجين.وفق “أخبار 24”.
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