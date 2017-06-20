أوضحت المديرية العامة للجوازات بعض النقاط الخاصة بآلية تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين، خاصةً بعد انتهاء فترة السداد وذلك خلال الفترة من 3 حتى 23 رمضان الجاري.
وأشارت المديرية إلى أن العمل جارٍ على تمديد هوية زائر آلياً لمن قام بالسداد بالفترة الموضحة أعلاه، داعيةً المستفيدين إلى عدم استرداد المبالغ المدفوعة حتى يتم الانتهاء من التمديد.
وأبانت أنه سيتم إرسال رسالة نصية لهاتف المستفيد المسجل في منصة “أبشر” عند إتاحة طلب توصيل الهوية؛ حيث يمكن له بعد ذلك طلب التوصيل من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” باختيار أيقونة “توصيل الوثائق” ومنها “هوية زائر”.
وكانت الجوازات قد أعلنت تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين لمدة ستة أشهر إضافية، اعتباراً من 20 رمضان الجاري، بعد سداد الرسوم المقررة خلال الفترة من (13-23) رمضان، وأشارت في حينه إلى أنه سيتم تسليم المستفيدين هوياتهم خلال أسبوعين من سداد رسوم التوصيل.وفق “أخبار 24”.
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