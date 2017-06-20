صدر اليوم الثلاثاء بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وذلك عقب اختتام زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمملكة، وعقده مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد البيان على أهمية التبادل المنتظم للزيارات بين المسؤولين في البلدين، وكذلك رجال الأعمال؛ بهدف استكشاف الفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها إلى آفاق تعود بالخير والمنفعة لكلا البلدين.
وتم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأكد الجانبان على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص، وعبرا عن تصميمهما على مواصلة جهودهما الناجحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد البلدان إدانتهما كافة الأعمال التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وشددا على ضرورة نبذ روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي والتأجيج المذهبي.
واتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما؛ للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج