تعهدت شركة جوجل، أمس الأحد، بالقضاء على المحتوى المتطرف عبر الإنترنت في الوقت الذي كشفت فيه عن منهج جديد من 4 محاور.
ويتبع محرك البحث جوجل، خطى موقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك من خلال نشر برامج الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى المتطرف وإعادة النظر فيه بسرعة أكبر.
وبالنسبة إلى منصة “يوتيوب” التابعة لجوجل، فإن هذا يعني زيادة تطوير النظام الآلي الذي يكشف مقاطع الفيديو التي تحتوي على دعاية إرهابية، وزيادة عدد الموظفين الموثوق بهم المسؤولين عن إعادة النظر في المحتوى الذي يشير النظام إلى غير مرغوب فيه.
وكتب كنت ووكر، نائب رئيس شركة جوجل في صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الشركة ستتخذ موقفاً أقوى حول مقاطع الفيديو التي بها محتوى ديني تحريضي أو عنصري، حتى إذا لم ينتهك سياسات جوجل بشكل واضح، من خلال ملصقات تحذيرية، وحظر على حصول صاحب الفيديو على أموال مقابلة.وفق “تواصل”.
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