نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بيانات إحصائية عن كمية استهلاك مياه زمزم، وحجم النفايات المرفوعة من المسجد الحرام خلال العشرة أيام الوسطى من شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الرئاسة في الإحصائية التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم استهلاك نحو 13825 متر مكعب من مياه زمزم.
وأكدت أنه تم أيضا رفع 1504 أطنان من النفايات خلال العشرة أيام الوسطى من رمضان.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج