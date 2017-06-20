كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال كعكي، أنه يجري التنسيق لوضع الأسس التنفيذية والتشغيلية لمشروع مترو مكة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، أوضح كعكي وفقاً لـ”الاقتصادية” أن العمل جارٍ على وضع خطة منهجية تنفيذية للاستفادة من بعض أجزاء الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث؛ وترسية استشاري جديد للإشراف على المشروعين.
وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، قدمت للمكتب التنفيذي للجنة خدمة ضيوف الرحمن، مشاريع اعتمد مجلس الهيئة تنفيذها في وقت سابق بالتعاون مع أمانات المدن وجهات حكومية أخرى، ومن أبرز تلك المشاريع تطوير المشاعر المقدسة والنقل العام بمكة وجدة، وتطوير مسار عين زبيدة وإعادة تأهيل وادي عرنة، والمتحف الإسلامي والمركز الثقافي، ومركز الخدمات بالشميسي وتطوير العشوائيات ومداخل مكة المكرمة، والمنتزه الوطني والمركز الحضري لجبل ثور وجبل النور.
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