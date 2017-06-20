أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أعمال صيانة وتكسير بجوار قسم العناية المركزة داخل مستشفى الثغر بجدة.
وأثار المقطع حالة من الغضب بعد قيام إدارة المستشفى بأعمال الصيانة دون مراعاة لحالة المرضى بالعناية، التي تتطلب اهتماما فائقا.
من جانبها، اعترفت صحة جدة بالقيام بأعمال الصيانة بجوار قسم العناية المركزة، لكنها توعدت موثق المقطع لمخالفته أنظمة وزارة الداخلية.
وقال المتحدث الإعلامي لصحة جدة عبدالله الغامدي وفقا لـ”سبق”، إن هناك مشروعا إلكترونيا لأنظمة الغازات الطبية بديلا للنظام اليدوي القديم، لافتا إلى أن أعمال الصيانة دائما يصاحبها أعمال تكسير.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من التركيب غدا، وتم إزالة أثار التكسير، مؤكدا أن عملية التصوير داخل المستشفى تعد انتهاكا للخصوصية، والشؤون الصحية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية.
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