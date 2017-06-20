كشفت مصادر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” افتتحت 4 مراكز لتقدير أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن مراكز تقدير أضرار الحوادث، تشتمل على نظام تقدير إلكتروني، عبر ربط جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف اختصار الإجراءات على المتضرر وتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، مشيرة إلى أن فتح 4 مكاتب تعد مرحلة أولى ستعمم على بقية المدن.
وأضافت المصادر أن هذه المكاتب مؤقتة لحين الانتهاء من إعداد اللوائح المطلوبة لإنشاء مكاتب تقدير، ومن ثم فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في تقدير أضرار المركبات في الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن الهيئة تنسق بهذا الخصوص مع الإدارة العامة للمرور، ومؤسسة النقد، وشركات التأمين.
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