في الوقت الذي ظهرت تناقل فيه السعوديون ترددات قنوات PBS SPORTS على قمر عربسات، نفت فيه مصادر عربية تقدُّم أي جهة أو شركة لإنشاء قنوات رياضية متخصصة في الأيام الماضية.
وأكد المشرف العام على قنوات PBS SPORTS مفلح الهفتاء لـ “عين اليوم”، أن القنوات قائمة بميزانية تبلغ ملياري ريال، وستعمل على بث الدوريات العالمية وفق ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مبيناً أن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين هم من قاموا بدفع رأس المال للقنوات.
في المقابل، أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عدم منحها تراخيص لإنشاء مدينة إعلامية لأشخاص أو جهات، مبينة أن مشروع المدينة الإعلامية السعودية مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال الهفتاء أنه يمتلك رخصة إنشاء مدينة إعلامية بتكلفة 200 مليون ريال، بعد أن حصل على الترخيص في وقت سابق بقيمة 15 مليون ريال تم دفعها بشيك مصدّق.
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