أعلن نادي الباطن، التعاقد رسمياً مع يوسف خميس، لتمثيل الفريق الكروي الأول، خلال الموسم الجديد.
وكتب الحساب الرسمي للباطن، عبر موقع “تويتر”: “وقعت إدارة النادي عقد إحترافي مع اللاعب يوسف خميس والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر”.
وضمن الباطن المشاركة في الموسم الجديد من دوري جميل للمحترفين، بعد فوزه على نجران في مباراة الصعود، ويخوض أول مباراة له أمام الاتحاد ثم أحد في الجولة الثانية.وفق “أخبار 24”.
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