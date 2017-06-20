وقع نادي النهضة اليوم الثلاثاء مع المدرب الوطني ” سعد الشهري ” لقيادة الفريق الأول الموسم القادم بدوري الدرجة الاولى .
أعلن الحساب الرسمي لنادي النهضة، عبر موقع “تويتر”: ” وقعت اللجنة االتى شكلها الشيخ فيصل الشهيل مع المدرب الوطني سعد الشهري ليكون مدرباً للفريق الأول للموسم المقبل “.
و أضاف : ” ووقع من جانب نادي النهضة عضو اللجنة بدر السويدان وبحضور يوسف السيف أمين عام النادي ورفيع الشهراني وكيل اعمال المدرب”.وفق “أخبار 24”.
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