تسلم رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي رسميا النادي، بعد انتهاء عملية الجرد التي أشرفت عليها لجنة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة مدير مكتب جدة أحمد روزي.
وقبل مراسم الاستلام والتسليم، اجتمع رئيس الاتحاد بسلفه الرئيس السابق المهندس حاتم باعشن وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم مسيرة النادي.
وقدم رئيس الاتحاد الشكر للجنة المكلفة بجرد محتويات النادي على الجهود التي قامت بها في اليومين الماضيين.وفق “أخبار 24”.
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