فتحت إدارة نادي الهلال خط المفاوضات رسمياً مع نادي الفتح لشراء المدافع علي البليهي الذي تبقى من عقده مع الفتح سنة كاملة، وقدم الهلاليون مبلغ 3 مليون للفتح إضافة لإعارة لاعبين مقابل شراء عقد البليهي.
من جانب آخر كشف رفيع الشهراني وكيل أعمال اللاعب علي البليهي أنه لا يعلم عن مفاوضات الهلال والفتح بشأن انتقال موكله.
وأضاف الشهراني:” لم نسمع بمفاوضات الهلال إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الآن لم يتواصل معي أي طرف هلالي.
وتدرس إدارة النادي الشرقي العرض الأزرق للاستفادة من المقابل المادي من بيع اللاعب بعد رفضه عدة عروض قدمت له من نادي الفتح للتجديد منذ وقت سابق خاصةً أن اللاعب سيدخل فترة الستة أشهر في بداية 2018 لكن هنالك محاولة من الإدارة الفتحاوية لزيادة العرض الهلالي من 3 إلى 5 ملايين.وفق “عين اليوم”.
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