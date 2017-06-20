أعلن نادي الفيحاء، التعاقد مع أحمد بامسعود، قادماً من الهلال، لتمثيل الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد.
وكتب الحساب الرسمي للفيحاء، عبر موقع “تويتر”: “أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع لاعب الهلال أحمد بامسعود، الظهير الأيسر، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل”.
ويستعد الفيحاء لانطلاق الموسم الجديد، ويخوض أول مباراة له في دوري جميل للمحترفين أمام حامل اللقب الهلال، ثم يواجه الاتحاد والتعاون والنصر على الترتيب.وفق “أخبار 24”.
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