انتقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدم الدقة في تقدير الاحتياج الفعلي للأدوية والمستلزمات الطبية وعدم التنسيق بين المستشفيات لإحالة الراكد منها، ما تسبب في خسارة تجاوزت 100 مليون ريال.
وأشارت “نزاهة” في تقرير لها، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى عدد من الملاحظات، تضمنت نقص الكوادر الطبية والتنظيمية في المستشفيات الحكومية، ونقص الأجهزة الطبية وعدم صيانتها، وتهالك بعض المباني لتدني الصيانة، وتهالك الكراسي والأسرة المتنقلة ورداءة الأثاث المستخدم في المستشفيات وعدم جودته، ونقص عدد عمال النظافة.
ورصد التقرير عدداً من الملاحظات على مدينة الملك سعود الطبية، تتمثل في نقص الكادر الطبي والتمريضي، والتسيب وعدم الالتزام بمواعيد الدوام، وازدياد عدد المراجعين المتخلفين عن مواعيدهم، لعدم وجود وسيلة لتذكيرهم، وزيادة في عدد المسجلين على قوائم الانتظار.
ورصدت “نزاهة” وجود 11 حالة من مرضى النقاهة رغم عدم حاجتهم للرعاية الطبية لمدة تزيد عن 380 يوماً، وبقاء عدد من مجهولي الأبوين ومجهولي الهوية غير السعوديين ممن عليهم قضايا أمنية لمدة تتراوح بين 320 إلى 644 يوماً.
كما رصد التقرير نقل عمال النظافة للعينات من وإلى المختبرات، وسوء تخزين المواد الطبية والمحاليل، وعدم وجود رابط آلي بين إدارة المستودعات والتموين والإمداد لأقسام المرضى، وغياب الجرد الدوري لمحتويات مستودع المختبر، وإزداوجية في طلبات بعض الأدوية، والتوسع في عمليات الشراء المباشر لأدوية والمستلزمات الطبية.
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