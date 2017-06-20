استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه اليوم “الثلاثاء” في قصر الصفا بمكة المكرمة تقرير الربع الثاني من عام 2017م لرؤية المملكة 2030.
واشتمل التقرير الذي استعرضه المجلس مدى التقدم الذي تم في تنفيذ برامج الرؤية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع العرض المقدم من هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة المتضمن دراسة واقع سوق العمل، ودور الهيئة وإطار أعمالها ومساراتها الرئيسية والمبادرات ومؤشرات الأداء.
كما ناقش أيضاً العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص القطاع الصحي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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