وجهت النيابة العامة في أول خطوة لها بعد تعديل اسمها ومنحها الاستقلالية بارتباطها المباشر بالملك، كل فروعها والدوائر التابعة لها بالبدء بتعديل مسمياتها، وتعديل الخطابات الصادرة منها.
وأكدت على فروعها ودوائرها، وفقاً لصحيفة “مكة”، ضرورة تعديل اللوحات الإرشادية للفروع والدوائر في المناطق والمحافظات، بما يتماشى مع التوجيهات.
وعدلت النيابة العامة مسماها القديم عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع “تويتر”، بعد فترة قصيرة من صدور الأمر الملكي الخاص بذلك يوم السبت الماضي.
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