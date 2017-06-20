أكد مراقب يتبع لوزارة التجارة والاستثمار أن جهاز استشوار الشعر؛ إذا كان مكتوباً عليه “صنع في اليابان” باللغة العربية، فمعنى ذلك أنه منتج صيني.
وأظهر مقطع فيديو مراقب الوزارة وهو يحمل جهاز استشوار في أحد المحال، ويجيب عن سؤال موجه له، عن مدى صحة أن يكون بلد المنشأ للجهاز اليابان مثلما كُتب فيه، فرد بأن أي جهاز استشوار كتب عليه “صنع في اليابان” باللغة العربية هو صيني المنشأ.
وفق “أخبار 24”.
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