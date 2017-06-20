أظهرت صورة تداولها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، اثنين من رجال طيران الأمن، وهما يتناولان الإفطار أثناء جلوسهما في مقصورة القيادة بإحدى الطائرات المحلقة فوق سماء مكة المكرمة.
وبينت الصورة رجلي الأمن وهما يجلسان في مقصورة القيادة بالطائرة، ويظهر المسجد الحرام من بعيد عبر زجاج الطائرة، كما تظهر إنارة برج الساعة إيذاناً بحلول موعد الإفطار، ويتناول أحد الرجلين تمراً ويمسك فنجان قهوة بيده، فيما انشغل الآخر بقيادة الطائرة.
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