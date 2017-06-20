كشف عبدالله الدوسري، سكرتير الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود، عن موقف حرج حدث له أثناء عمله مع الأمير، استدعى الاستعانة بسيارة دورية؛ لإنقاذ الأمير من متجمهرين حوله.
وأوضح الدوسري في برنامج “الراحل” المذاع على روتانا خليجية، أن الأمير عبدالرحمن قرر الذهاب إلى منطقة العود، وأن تلك الواقعة لا يعرفها أحد، وأنه بعد الانتهاء من النادي أخبره الأمير بالتوجه إلى منطقة العود، وكان ذلك حوالي الساعة 11 مساء؛ لأن الأمير كان يريد أن يتصدق ويبحث عن المحتاجين في تلك المنطقة المجاورة لمقبرة العود بالرياض.
وأضاف أنه لما وصلوا لتلك المنطقة، كان الأمير عبدالرحمن يطرق الأبواب بنفسه، ومَن يخرج له من تلك البيوت يعطيه نصيبه، ونتيجة لانتشار خبر أن أحد المحسنين يعطي المحتاجين في المنطقة، خرج الناس وتجمعوا بكثرة حول الأمير وسكرتيره، ولم يخرجهما من ذلك الازدحام إلا دورية للشرطة رأت التجمعات فحضرت وأخرجت الأمير ومَن معه من المكان بسلام.وفق “أخبار 24”.
حكاية الأمير عبدالرحمن بن سعود مع الدورية
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— خليجية (@Khalejiatv) 19 juin 2017
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