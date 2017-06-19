بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، يواصل مختبر صحة البيئة لتحليل العينات ببلدية محافظة الخرج جولاته المكثفة خلال شهر رمضان المبارك على المطاعم والبوفيهات والسوق المركزي وذلك لأخذ عيّنات من المواد التي يتم تقديمها للزبائن من مأكولات ومشروبات وكذلك الخضار والفواكة التي يتم بيعها بالسوق المركزي ومحلات بيع الخضروات والفواكة .
هذا وقد قامت إدارة صحة البيئة بمصادرة كميات من المواد الغير صالحة للأستخدام إضافة إلى تطبيق الغرامات على عدد من المطاعم والتي تقوم بإستخدام الزيوت لأكثر من يوم وتلوث المأكولات نتيجة التكرار في إستخدامها .
وبين رئيس البلدية أن إدارات البلدية المتعلقة بصحة البيئة تقوم بأعمالها خلال الشهر الكريم تحت خطة عمل وتعاون بين الادارات لما فيه من المصلحة العامة للمستفيدين والزبائن لمرتادي المطاعم والبوفيهات .
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