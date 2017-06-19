أصدرت إدارة النادي الأهلي السعودي، تأشيرة السفر الخاصة بالحارس الدولي محمد العويس من أجل دخول دولة النمسا التي ستحتضن المعسكر الصيفي الأخضر الشهر المقبل.
وكشفت مصادر “عين اليوم” أن حارس المرمى محمد العويس والمنتقل مؤخرا لصفوف فريق الأهلي سيكون في مقدمة اللاعبين المتواجدين خلال المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق.
وأوضحت ذات المصادر أنه سيتم وضع برنامج اعدادي خاص للاعب من أجل أن تكون جاهزيته جيدة في رتم مساوي لزملائه اللاعبين إثر انقطاعه عن المشاركة مع فريقه السابق الشباب لفترة طويلة منذ معسكر المنتخب في أبوظبي يناير الفائت.
وسيتواجد العويس بعد انتهاء عقده الاحترافي مع ناديه الشباب، الذي ينتهي يوم 25 من شهر يوليو المقبل، وبالتالي يسري عقده الاحترافي مع ناديه الجديد الأهلي.
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