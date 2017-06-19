كشفت مصادر أن اجتماعاً عقد بين إدارة نادي النصر، ممثلةً برئيس مجلس الإدارة، الأمير فيصل بن تركي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم إبراهيم غالب، حيث قدّم غالب اعتذاره لكحيلان عن المستويات المتراجعة التي ظهر بها في الموسم الماضي واعداً إياه بتغيير الصورة بشكل جذري في الموسم المقبل، بدءاً من الاستعدادات الحالية، حيث أوضح له بأنه التحق بمركز صحي طوال فترة الإجازة، ليكون في أفضل حالاته البدنية مع انطلاقة التدريبات، وقررت إدارة النصر منح غالب شارة القيادة لتهيئته ككابتن للفريق الأول وذلك بعد تأكيد رحيل حسين عبدالغني، وطلب الأمير فيصل من غالب أن يسجل اسمه، ضمن الكباتنة الذين اعتلوا المنصات ورفعوا البطولات للنصر وهو واثق من ذلك كون غالب أهل لهذه الثقة. وفق “النادى”.
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مصادر .. غالب كابتن النصر
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