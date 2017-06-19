حمل الكاتب الرياضي أحمد الشمراني سبب المشاكل التي تحدث في وسطنا الرياضي لغياب العدالة في المكتب والملعب.
وشدد في الحوار الرمضاني مع ( النادي ) بأن بداية عودة الكرة السعودية، ستكون من تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم لروسيا الصيف المقبل، وفوز الأهلي والهلال بكأس آسيا ووصولهم للعالمية.
ورفض الشمراني إحسان الظن بقرار فتح الاحتراف للحراس الأجانب في دورينا هذا الموسم تحديدا،مشيرا إلى أن الاتحاد هو أكثر الأندية التي تحتاج للخصخصة في الوقت الحالي.
ورأى الشمراني أن لاعب الأهلي مصطفى بصاص مظلوم ، في حين يشير إلى أن مختار محظوظ وخدمته الظروف، وطلال المشعل اعتزل قبل وقته.
وطالب لاعبي النصر والهلال حسين عبدالغني وياسر القحطاني ومحمد الشلهوب بإعلان اعتزالهم الرسمي فإلى تفاصيل الحوار:
* اختر ٥ شخصيات من الوسط الرياضي تدعوهم للإفطار معك؟
-الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ، والأمير فيصل بن تركي ، والأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل ، وحاتم باعشن ، وجمال تونسي.
*5 شخصيات من خارج الوسط الرياضي تدعوها لمائدة سحورك؟
– الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، الدكتور عايض القرني ، الزميل علي العلياني، الشاعر ياسر التويجري.
*شخصية عالقة في ذهنك تتذكرها مع كل إطلالة لرمضان، ولماذا؟
-والدي عليه رحمة الله، لأنني أشعر أنه معي في كل تفاصيل الحياة.
*خطأ ارتكبته وتود الاعتراف به؟
-الأخطاء كثيرة والاعتراف بخطأ واحد منها صعب.
*قرار اتخذته وندمت عليه؟
-التقاعد المبكر من الخطوط السعودية من أجل التفرغ للإعلام.
*ما هو الشيء الذي تفتقده في رمضان؟
-غياب والدي عليه رحمة الله
*طبقك المفضل في رمضان؟
-الشربة والفول
*موقف طريف أو غريب تعرضت له في رمضان؟
-في إحدى محلات بيع الحلويات والمحل مزدحم بالمتسوقين، أخذت لي جولة مع تذوق الحلويات ومن حولي يرددون صوم صوم فكان فعلاً وموقفاً محرجاً ولكن تفهم كل من حولي موقفي وجل من لايسهو.
*لاعب تعتبر أن الظروف وضعته في قائمة (المظلومين)؟
-مصطفى بصاص.
*لاعب خدمته الظروف ليتصدر المشهد؟
-مختار فلاتة.
*نجم تعتبر أنه اعتزل قبل وقته؟
-طلال المشعل.
* هل أنت مع السماح بإحضار حارس مرمى أجنبي محترف؟ ولماذا؟
-زمان نعم أما الآن وتحديداً هذا الموسم لا لأنني لن أحسن الظن في القرار……!!
*لو امتلكت ميزانية، ما هو المشروع الرياضي الذي ستدعمه؟
-إذا حصلت على الميزانيه ربما أترك الرياضة وأهزم قلبي وعقلي، وإذا كان لديّ النية لمشروع فلن يخرج عن دعم النادي الأهلي.
*ماهي المهنة التي كنت تتمنى العمل بها، ولماذا ؟
-من يومي أعشق الإعلام ولهذا كان هو هاجسي الأول والأخير وماكو غيره…!!
*مسلسل أو برنامج رمضاني لازال محفوراً في ذاكرتك؟
-على مائدة الإفطار للشيخ علي الطنطاوي
*(كفاية) لمن تقولها؟
-للكباتن حسين عبدالغني ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني
*هل أنت مع تحديد سقف للاعبين المحترفين….؟؟
-لا والسبب أن الكل لم يلتزموا بالتحديد.
* لو كنت مسؤولاً عن ملف خصخصة الأندية ماهو أول ناد توجه بخصخصته؟ ولماذا؟
– نادي الاتحاد لأنه من أكثر الأندية بحاجة للخصخصة……!
* هل أنت مع قيادة المرأة للسيارة ولماذا؟
-لا لا لا لا دون التعاطي مع لماذا.
*ممارسة المرأة للرياضة هل أنت معه؟
-في حدود تعاليم ديننا الإسلامي، أما إذا كان هناك تجاوز على ماكفل الإسلام للمرأة، ففي بيتها أجمل رياضة.
هل يمكن أن نرى نساء رياضيات، يشاركن ويحصدن الميداليات؟
-أشك في ذلك ولا اتمناه.
• هل هناك أندية حصلت على بطولة دوري المحترفين في آخر ثماني سنوات وهي لا تستحقه؟
-لا أظن بل لا أعتقد لكن ربما قبل الثماني سنوات نعم.
• التوسع في طلب الحكم الأجانب مطلب رؤساء الأندية هل تؤيده؟
-ودي أن كل حكام الدوري أجانب.
*الإعلام الجديد هل أصبح (صاحب قرار)؟
-الإعلام الجديد أشبه بفن سعد الصغير فيه صخب وفيه تجاوز وتأثيره لايتجاوز اجلد ياجلاد.
*ماذا بقي للإعلام التقليدي وكيف له أن يصمد؟
-أما الإعلام التقليدي فبقي له من التأثير مايجعل كلمة تصنع قرار وصموده يحدده تأثيره الواعي الذي يجعل المتلقي يصفق له كما لوكان يسمع الأطلال من كوكب الشرق.
*متى ستعود الرياضة السعودية لتتصدر المشهد؟
-تاهلنا لكأس العالم وتحقيق الأهلي أو الهلال لكأس آسيا هو بداية العودة إن شاء الله.
*مشاكلنا الرياضية وليدة ماذا؟
-غياب العدالة في الملعب وفي المكاتب..
*هل تتفق مع مقولة أن اللاعب (الغالي سعره فيه)؟
-نعم حينما يكون الحديث عن ميسي وكرستيانو، رونالدو أما عندنا فلا يوجد ما يدعو أن نستشهد بهذه المقولة..
*رئيس ناد يعجبك عمله، ولماذا؟
-هذا الموسم الأمير نواف بن سعد والسبب عمله الرائع مع نادي الهلال.
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