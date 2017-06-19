كشف مركز الاتصال الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام، في بيان صادر اليوم (الاثنين)، أن القوات البحرية اعتقلت ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا على متن الزورق المحمل بالمتفجرات الذي تم إيقافه متجها نحو منصة نفطية في حقل مرجان في الخليج العربي.
وأوضح نقلاً عن مصدر مسؤول أنه عند الساعة 20:28 من مساء يوم الجمعة الموافق 16 يونيو، وكان الزورق واحداً من ثلاثة زوارق قامت البحرية السعودية باعتراضها، وتم إيقاف الزورق واعتقال من على متنه، وقد لاذ الزورقان الآخران بالفرار.
وأبان أنه من الواضح أن القصد من ذلك كان تنفيذ عملية إرهابية في المياه الإقليمية السعودية بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تتولى حالياً استجواب أعضاء الحرس الثوري الإيراني الثلاثة الذين تم القبض عليهم.وفق “أخبار 24”.
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