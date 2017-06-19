قام مراهقان بالسطو على محل سوبرماركت واستوليا على صندوقي محاسبة بما فيهما من أموال، مستغلين خلوه من الناس وقت الإفطار.
وأظهر مقطع فيديو متداول قال ناشروه إنه في القصيم، وسجلته كاميرتا المراقبة خارج وداخل المحل، اثنين من المراهقين، كسر أحدهما الباب الزجاجي للمحل، ودخل إليه فيما تبعه آخر بسرعة.
واتجه كل واحد منهما إلى ناحية صندوقي المحاسبة، حيث استولى كل واحد منهما على صندوق اقتلعه من مكانه، ثم هربا بهما خارج المحل، وكان أحدهما يرتدي قميصًا وبنطالا فيما ارتدى الآخر جلبابًا.
وفق “أخبار 24”.
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