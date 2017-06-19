استغل رجال وشيوخ حارة “بقّـيلي” في الطائف شهر رمضان المبارك ليجتمعوا في الحارة القديمة على إفطار جماعي لسكانها القدامى، ليستعيدوا ذكريات خمسين عاما خلت.
وأظهرت مقاطع فيديو صورها الزائرون أهالي حارة “بقيلي” في الطائف وقد اجتمعوا شيوخا وشبابا ليتناولوا طعام الإفطار سويا في الحارة التاريخية التي خرج منها الكثير من ذوي المناصب والقيادات على مختلف الأصعدة.
ووثق أحد المقاطع مشاهد حميمية في لقاء أهالي حارة “بقيلي” بعضهم البعض، ليستعيدوا فيما بينهم ذكريات شبابهم في الحارة القديمة.
وتحتل حارة “بقيلي” مساحة عميقة في ذهن كثير من أبناء مدينة الطائف خلال عقدي الستينات والسبعينات وصولا إلى الثمانينات من القرن الميلادي المنصرم، لما اشتهرت به من أجوائها الشعبية الحميمية.
وفق “أخبار 24”.
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