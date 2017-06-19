وصل رئيس الوزراء بجمهورية العراق، الدكتور حيدر العبادي، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ظهر اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المطار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور رشدي بن محمود العاني، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.
وصافح ولي العهد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي، المكون من وزير الخارجية الدكتور إبراهيم عبدالكريم الجعفري، ووزير الداخلية قاسم محمد الأعرجي، ووزير الصناعة المكلف المهندس محمد السوداني، ووزير الزراعة المهندس فلاح الزيدان، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.وفق “أخبار 24”.
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