أكمل مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج تهيئة وتجهيز المواقع والمباني التاريخية والسياحية لاستقبال زوار الخرج خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المواقع الأثرية والتاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج لاستقبال الزوار من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأبان أن قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح الذي يعد أهم القصور التاريخية بالمملكة ، سيكون في استقبال الزوار أول أيام العيد ، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء.
كما تم الانتهاء من تجهيز مرافق عيون السيح الواقعة غرب مدينة السيح التي تحضى بإقبال منقطع النظير طوال العام من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار القحطاني إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحرص على مشاركة المنشآت التاريخية في المناسبات الوطنية والاجتماعية وربطها بالأنشطة السياحية ومن ضمنها المواقع والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج التي تحتضن بين جنباتها تاريخاً عريقاً ضارب في القدم.
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هيئة السياحة بالخرج تهيئ المواقع التاريخية والسياحية لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أكمل مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج تهيئة وتجهيز المواقع والمباني التاريخية والسياحية لاستقبال زوار الخرج خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
أكمل مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج تهيئة وتجهيز المواقع والمباني التاريخية والسياحية لاستقبال زوار الخرج خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
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