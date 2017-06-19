أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن موافقته على علاج الطفلة حلا العتيبي في الخارج، وذلك بعد أن أوصت اللجنة الطبية العليا بعلاجها في بريطانيا إثر إصابتها قبل شهور بالعمى والصمم وعدم النطق؛ نتيجة خطأ طبي بمستوصف خاص بجدة.
وأعرب والد الطفلة، وفقا لـ”سبق”، عن شكره للوزير لموافقته على علاج ابنته بالخارج، لافتاً إلى أن المرافعة القضائية لازالت مستمرة ضد المستوصف المتسبّب في الخطأ.
تعود تفاصيل الواقعة وفقا لما ذكره والدها، إلى إصابة الطفلة حلا قبل أشهر بإنفلونزا بسيطة، وعند الذهاب بها لمستوصف خاص معروف بجدة، تم عمل جميع التحاليل ثم تم حقنها بإبرة وعلاجها دون انتظار نتيجة التحاليل التي تظهر إصابتها بداء السكري.
وأوضح أن الطفلة دخلت حينها في غيبوبة، وتحولت شفتاها للسواد، وتمّ نقلها لمستشفى الثغر العام، وبفحص سكرها وجدوه مرتفعاً جداً لفوق الألف، وتسبب في انقطاع الأكسجين عن الدماغ وأُدخلت العناية المركزة، بعد إصابتها بالعمى والصمم وعدم النطق.
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