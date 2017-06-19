منحت وزارة الصحة ثماني مديريات صحية ومدينة الملك سعود الطبية صلاحيات كاملة لصرف رواتب وبدلات القطاعات التابعة لها، وذلك اعتباراً من شوال المقبل.
وقالت مصادر إن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع اللامركزية في إصدار أوامر الدفع للباب الأول والذي يتضمن الرواتب والبدلات المصاحبة لها، مبينةً وفقاً لصحيفة “الحياة” أن الوزارة حددت ستة بنود ليتم صرفها وفقاً لهذا التفويض.
وأضافت أن البنود الستة تشمل رواتب الموظفين المدنيين، وبدلات الموظفين المدنيين، وتعويضات إجازات الموظفين المدنيين، وأجور العمال، بالإضافة لرواتب الوظائف المؤقتة، وبدلات العمال.
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