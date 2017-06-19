تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، لتناول الداعية الهندي الدكتور ذاكر نايك الإفطار رفقة رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، داخل المسجد الحرام.
وأوضحت الصور التي شهدت تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السديس وبجواره الدكتور ذاكر داخل الحرم المكي وأمامهما بضع تمرات وزجاجات مياه مع عدد من المصلين أثناء تناولهم الإفطار.
وطلبت السلطات الهندية من الإنتربول الدولي إصدار مذكرة اعتقال بحق “ذاكر نايك” (52 عاماً) وتسليمه فور اعتقاله، متهمةً إيَّاه بالتورط في قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع بالإضافة إلى تهم تتعلق بالإرهاب.وفق “أخبار 24”.
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