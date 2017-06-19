كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن اجتماع عُقِد مع شركتي “نيسان” و”هيونداي”؛ للعمل على إنشاء مصانع لهما بالمملكة.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن المدينة الخاصة بصناعة السيارات في مدينة الجبيل الصناعية سوف تستقطب مصنِّعين عالميين لصناعة السيارات، وستشمل جميع الخدمات المرتبطة بالصناعة، من سلاسل توريد وتدريب للكوادر واختبار للسيارات.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “تويوتا” لدراسة الاستثمار في صناعة السيارات بالمملكة، وتم تشكيل فريق مشترك بين البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وشركة “تويوتا” لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يتم العمل حالياً مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوضع سياسات جاذبة لصناعة السيارات.
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