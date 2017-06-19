تُوفي معتمر في العقد الرابع من العمر، أثناء تأديته مناسك العمرة داخل صحن الطواف بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وقال المشرف العام على الفرق التطوعية بالحرم المكي صقر السلمي، وفقا لـ”الرياض”، إن فرق التطوع باشرت حالة المعتمر الذي توقفت دورته الدموية، حيث تم إنعاش القلب الرئوي له دون جدوى.
وأوضح السلمي أن فرق التطوع باشرت منذ بداية رمضان أكثر من 5 آلاف حالة، تم نقل 281 حالة منها، فيما لم تُسجل أي حالة وبائية، كما أن عدد الوفيات التي تم مباشرتها بلغت شخصين.
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